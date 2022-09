Oligarca russo morre em "queda de janela" no hospital

É o nome mais recente de vários executivos e oligarcas russos de alto nível a morrer em circunstâncias duvidosas.



Maganov morreu no Centro Clínico Hospital de Moscovo, também conhecido como a Clínica do Kremlin, já que é aqui que são tratados grandes nomes da elite política e económica da Rússia.



Fontes citadas pela agência Reuters indicam que o magnata morreu na sequência da "queda de uma janela" no hospital.



Ravil Maganov assumiu a presidência da Lukoil, a segunda maior petrolífera da Rússia, há dois anos, mas já trabalhava na empresa desde 1993.



Nas semanas seguintes à invasão russa da Ucrânia, Maganov apelou abertamente ao fim da guerra. O presidente da Lukoil defendeu que o conflito deveria terminar o mais rápido possível e expressou a sua solidariedade para com as vítimas daquela “tragédia”.



“Defendemos a cessação imediata do conflito armado e apoiamos a sua resolução por meio do processo de negociação e pela via diplomática”, disse a Lukoil numa carta enviada aos acionistas no início de março