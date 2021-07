OLÍMPICOS - CRÓNICA DE BASTIDORES "15 minutos de liberdade"

Tóquio está já a ensinar-me uma lição: valorizar o que é simples. Em Portugal, andar pela rua é algo banal e normal, mesmo com muitas restrições. Aqui, é algo precioso. Só colocado perante estas regras de um confinamento forçado é que entendo que o que parece garantido nem sempre está. Ganhar essa consciência é o primeiro ensinamento destes Jogos.



Os 15 minutos em que podemos sair do hotel são a janela de oportunidade para conseguir comprar alimentos. Mas são fulcrais para algo tão ou mais importante do que garantir uma refeição: respirar ar puro, sentir o vento (mesmo que ele seja quente), observar o ritmo da cidade (mesmo que seja só em 50 metros).



Agora, com a vossa autorização, vou ter de sair para escolher o meu jantar. Ah e claro: para usufruir dos preciosos 15 minutos da liberdade que mais aprendi a estimar na vida. O segurança do hotel já fez sinal. O tempo está a contar!