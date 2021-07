OLÍMPICOS - CRÓNICA DE BASTIDORES "A mala ou detestá-la!"

Nos famosos tapetes que nos trazem as malas de viagem surgiam muitas. E passavam por nós tantas e tantas e, pasme se, nenhuma “falava” português.

Olhamos. Eu e o repórter de imagem José Pinto Dias. E voltamos a olhar para lá. E, com encolher de ombros mas podres de raiva, lá desistimos, sem antes preencher aquela papelada toda que mais parece saída de uma repartição de finanças.





Objetivo: recuperar o que não se viu aterrar.É como se o armário lá de casa tivesse sido assaltado durante a noite e tivéssemos ficado com a roupa do corpo. Até comprarmos alguma. Ou que alguém nos devolvesse o adquirido “roubado” de forma ilegítima.Aceleramos o calendário até 17 de julho de 2021.Lisboa. 5 da manhã.A rádio avisa : “Os funcionários da GroundForce cumprem hoje greve, a ameaça de paralisação pode durar mais alguns dias”.

Aqueles senhores que nos levam as ditas bagagens para o interior dos aviões não iam estar presentes na minha “despedida”, nossa.





Tínhamos quase 6 mil quilómetros de distância a percorrer. Umas 11 horas nas nuvens.





Eu e o Paulo Maio Gomes, sempre equipado a preceito para estas deslocações, sejam curtas ou longas, lá fizemos o dito check in. As bagagens, essas, pelos vistos, tinham seguido o rumo do desconhecido na escuridão de um armazém.



Já na zona de embarque uma mensagem num dos múltiplos grupos de WhatsApp de alguém que ia no mesmo voo: “O avião vai cheio de gente mas vazio no porão, boa viagem”.Rebobinei o filme da Sérvia. Entrei no do Japão. Verdade. Houve novo “assalto” ao armário lá de casa.

Múltiplos quilómetros depois e após uma maratona de preenchimento de papéis e aplicações e testes e já em Tóquio, surgiu a confirmação: as nossas “queridas” bagagens dormem um sono profundo na Portela.







A mala ou detestá-la?!

E assim, já em terras nipónicas, usamos do nosso traje comprado na(loja de conveniência) ao lado do hotel: uma termotebe de manga curta branca.





Eu e o Paulo gostamos tanto que compramos mais duas!

Já no hotel percebi que mais “olímpicos” de outras paragens (jornalistas) tinham ficado também sem a mala!Usavam, de forma orgulhosa pelos corredores do hotel Kyobashi, a mesma termotebe do João e do Paulo, de Portugal.Destinos JP.Ah, as malas já chegaram, entretanto.