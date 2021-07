OLÍMPICOS - CRÓNICA DE BASTIDORES "Alguém tem umas roupas para emprestar?"

Esta semana, com o armário cada vez mais vazio, decidi enviar parte da indumentária para lavar.



O resultado não foi o esperado. Os nossos amigos da lavandaria japonesa, que trabalham em articulação com o hotel, não devem ter escolhido o programa certo para a lavagem. Conclusão: as minhas roupas encolheram...ao ponto de algumas peças serem agora bonitos....tops.



Contas feitas, ganhei uns novos trajes. Diferentes dos que inicialmente chegaram a Tóquio e talvez pouco próprios para vestir.



O melhor é mesmo seguir as dicas da minha avó. Quando lhe contei o que aconteceu, ao telefone, recebi logo a solução vinda de Portugal: lavar tudo, a partir de agora, na casa de banho do meu quarto de hotel e esperar um resultado melhor.



A verdade é que metade da roupa já não vai esticar. Portanto, não fiquem espantados se estiver a usar um polo um bocadinho mais curto.



P.S. Se tiverem umas peças a mais no armário para emprestar, agradecia. Não sei é se chegam a tempo a Tóquio...