OMC prevê contração do comércio entre 0,2% e 1,5% em 2025

A incerteza em torno do comércio mundial provocada pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode "ter graves consequências negativas", particularmente para as economias mais vulneráveis, alertou hoje a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

A suspensão temporária das tarifas dos EUA está a aliviar a contração do comércio, mas o declínio no comércio global de mercadorias pode atingir 1,5% em volume em 2025, dependendo da política aduaneira de Donald Trump, de acordo com as previsões anuais da Organização Mundial do Comércio.

"Estou muito preocupado com a incerteza em torno da política comercial, nomeadamente com o impasse entre os Estados Unidos e a China, o recente acalmar das tensões tarifárias aliviou temporariamente a pressão sobre o comércio mundial", afirmou Okonjo-Iweala, em comunicado.

"No entanto, a incerteza persistente ameaça abrandar o crescimento global, com graves consequências negativas para o mundo, em particular para as economias mais vulneráveis", acrescentou.

Perante esta "crise", a diretora da OMC acredita que os membros da organização "têm uma oportunidade sem precedentes para injetar dinamismo na organização [...] e promover condições equitativas".

No início do ano, a OMC previa que o comércio mundial continuasse a expandir-se em 2025 e 2026, com o comércio de mercadorias a crescer ao mesmo ritmo que o Produto Interno Bruto (PIB) mundial e o comércio de serviços a crescer mais rapidamente.

No entanto, os novos direitos aduaneiros introduzidos desde janeiro levou os economistas da OMC a reavaliar a situação comercial, o que resultou numa redução substancial das suas previsões para o comércio de mercadorias e numa redução menor das suas perspetivas para o comércio de serviços.

Tendo em conta as "condições atuais", ou seja, a suspensão anunciada pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, das suas tarifas contra o resto do mundo, com exceção da China, "o volume do comércio mundial de mercadorias deverá diminuir 0,2% em 2025", antes de apresentar uma "modesta recuperação" de 2,5% em 2026, segundo a OMC.

Pela primeira vez, o relatório inclui uma previsão para o comércio de serviços, que deverá registar um crescimento de 4,0% em 2025, cerca de um ponto percentual (p.p.) menos do que o previsto anteriormente.

Nas condições atuais, "o declínio deverá ser particularmente acentuado na América do Norte, onde as exportações deverão diminuir 12,6%", explica a OMC.

As importações provenientes desta região deverão diminuir 9,6% este ano.

A Ásia deverá registar "um crescimento modesto" das exportações e das importações este ano (1,6% para ambas), tal como a Europa (1,0% para as exportações e 1,9% para as importações).

De acordo com a OMC, as perturbações comerciais entre os EUA e a China deverão conduzir a "um desvio significativo do comércio, suscitando preocupações entre os mercados terceiros quanto ao aumento da concorrência da China".