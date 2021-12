Ómicron. África do Sul alivia restrições após pico de infeções

Com a aproximação das celebrações de fim de ano, o número de casos a diminuir e as declarações de esperança da Organização Mundial de Saúde – que acredita que em 2022 o mundo pode combater a pandemia – a população sul-africana já pedia, nos últimos dias, o fim do recolher obrigatório, em vigor entre as 0h00 e as 4h00. Os proprietários de restaurantes e bares lançaram mesmo uma petiçãodesignada "Abaixo o recolher obrigatório", dirigida ao Presidente Cyril Ramaphosa.

“Todos os indicadores sugerem que o país pode ter ultrapassado o pico da quarta onda a nível nacional”, anunciou a Presidência num comunicado.