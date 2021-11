OMS acende sinal de alerta. Europa entre continentes com mortalidade a subir

Os cálculos da Organização Mundial da Saúde resultam das notificações que esta recebe dos diferentes países.

No Pacífico Ocidental, região que inclui a China, os óbitos associados à Covid-19 desceram em cinco por cento, ao passo queJá no sul e no leste da Ásia, incluindo a Índia, os casos mortais de Covid-19 aumentaram em um por cento.

À escala global, na última semana houve 50 mil óbitos adicionais, número que estabilizou. Quanto às infeções, estas aumentaram em seis por cento – por região, cresceram oito por cento na Europa e na América e em África houve menos 33 por cento de casos reportados.



. A América registou uma incidência de 74 infeções por 100 mil habitantes.No período em análise por parte da OMS, Estados Unidos, Rússia, Alemanha, Reino Unido e Turquia apresentaram os maiores números de casos de infeção pelo novo coronavírus., segundo a contagem em permanente atualização por parte da France Presse.

O número de infeções em todo o planeta ascendeu, em 23 meses, a 252 milhões.



A Direção-Geral da Saúde reportou ontem 1693 novos casos confirmados de infeção e nove mortes associadas à Covid-19 em 24 horas.





Lisboa e Vale do Tejo é a região mais atingida.



Estavam ontem internadas em Portugal 486 pessoas, mais 16 do que na véspera, das quais 80 em unidades de cuidados intensivos, mais quatro.De acordo com a DGS, as vítimas mortais estavam nas faixas etárias entre os 50 e 59 anos (duas), dos 70 aos 79 anos (uma) e dos idosos com 80 ou mais anos (seis).

Surtos ativos

. A maioria regista-se em estabelecimentos de ensino, incluindo privado e o Superior.

Desde março de 2020, morreram 18.274 pessoas e foram registados 1.110.155 casos de infeção no país.