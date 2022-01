OMS admite que a Europa está a caminhar para o fim da pandemia e vários países aliviam as restrições





O diretor da OMS Europa, Hans Kluge, considera mesmo que a até março, 60 por cento dos europeus poderão ser infetados pela nova e mais transmissível variante Ómicron.



Essa elevada taxa de infeção poderá significar o fim da pandemia na Europa. “É plausível que a região esteja a caminhar para o final da pandemia, não da covid-19, mas da pandemia”, disse o principal responsável da OMS na Europa.



“Embora a Ómicron subsista durante semanas a meses, apontamos para uma imunidade global, quer através da vacinação, ou pela imunidade das pessoas através da infeção, para além de uma quebra por causa da sazonalidade", explicou Kluge.



“Antecipamos que haverá um período tranquilo antes que a covid-19 regresse no final do ano, o que não significa necessariamente que a pandemia esteja de volta”, acrescentou Kluge.



Kluge reconhece, no entanto, que ainda não foi atingido o estágio da endemia e pede cautela. "Endémico significa (...) que podemos prever o que vai acontecer. Este vírus surpreendeu-nos mais de uma vez. Devemos, portanto, ter muito cuidado", insistiu o responsável da OMS na Europa.



Perante o recente aumento de casos de contaminação, Kluge considera que as políticas de saúde devem agora centrar-se em "minimizar a disrupção e em proteger as pessoas vulneráveis", em vez de procurar diminuir a intensidade da transmissão do vírus.

Apesar do aumento do número de casos devido à variante Ómicron, vários países europeus estão a aliviar as restrições impostas no Natal, seja pela queda da incidência, pela diminuição dos internamentos devido à vacinação ou simplesmente por uma mudança de estratégia.



Em França, por exemplo, apesar de terem sido registados mais de 400 mil casos diários na semana passada, as autoridades afirmam que a situação epidemiológica está a evoluir de forma favorável.



A partir desta segunda-feira, entra também em vigor o passe vacinal, que vem substituir o passe sanitário. Desta forma, o acesso a bares, restaurantes, museus ou transportes públicos inter-regionais (como aviões, comboios ou autocarros) passa apenas a ser permitido para maiores de 16 anos mediante a apresentação do comprovativo do estado vacinal contra a covid-19, deixando de ser suficiente um teste negativo.



No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson também anunciou, na semana passada, um alívio das restrições – em parte como forma de se redimir e de tentar recuperar a confiança dos membros do seu partido, numa altura em que o seu nome está manchado pelas várias polémicas em que está envolvido e o seu mandato está em risco.



Boris Johnson decretou que a partir da próxima quarta-feira, 26 de fevereiro, cairão as restrições impostas no final do ano passado para controlar a variante Ómicron. Deixa de ser obrigatório o uso da máscara, o teletrabalho deixa de ser aconselhado e o passe sanitário deixa de ser obrigatório em locais públicos, como teatros ou salas de espetáculo e estádios de futebol.



Na Holanda, escolas e universidades, ginásios e cabeleireiros, que estavam fechados desde meados de dezembro, puderam voltar a abrir portas a 15 de janeiro. O Governo mantém, no entanto, encerrados os setores da hotelaria, restauração e da cultura. O setor da restauração considera estas regras incompreensíveis e está a pressionar o Governo por uma flexibilização das medidas a partir de 26 ou 29 de janeiro.



