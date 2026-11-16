"A resistência aos antimicrobianos está amplamente disseminada e ameaça o futuro da medicina moderna", alertou Jean-Pierre Niemazi, diretor interino do departamento de resistência aos antimicrobianos da OMS, durante uma conferência de imprensa, em Genebra.

Há muito tempo, as bactérias vêm desenvolvendo resistência aos medicamentos criados para as combater, tornando ineficazes muitas dessas substâncias.

Este fenómeno foi acelerado pelo uso em larga escala de antibióticos no tratamento de seres humanos e animais, bem como na produção de alimentos, permitindo que a resistência aos antimicrobianos (RAM) se desenvolva e se torne uma das principais causas de mortalidade por infeções no mundo.

"As infeções resistentes a medicamentos matam há anos, sem que tenhamos plena consciência disso", ressaltou Niemazi.

Segundo a OMS, as superbactérias resistentes aos antimicrobianos são diretamente responsáveis por mais de um milhão de mortes e contribuem para quase cinco milhões de óbitos a cada ano.

Um levantamento da OMS sobre os avanços de 183 países no combate à resistência aos antimicrobianos revela que quase nove em cada 10 nações têm um plano de ação nacional contra este fenómeno, um aumento em relação aos 79 países registados em 2017.

No entanto, apenas 42 nações afirmam contar com um plano que seja, simultaneamente, financiado, implementado e monitorizado, informou Pravasha Prakash, responsável técnica do departamento de RAM da OMS.

"Os países estão a avançar em todas as etapas, mas os esforços precisam de ser acelerados para atingir as metas estabelecidas para 2030", incluindo a redução de 10% no número de mortes causadas pela resistência aos antimicrobianos em todo o mundo, alertou.

Um dos principais pontos fracos continua a ser o acesso a diagnósticos.

Segundo Sylvia Bertagnolo, responsável pela unidade de vigilância da resistência e fortalecimento laboratorial, apenas 36% dos países dispõem de um laboratório nacional de referência capaz de testar a resistência de todas as bactérias e fungos monitorizados pela OMS, sendo que a meta estabelecida para 2030 é de 80%.

"Sem testes, os médicos precisam de tratar os pacientes sem conhecer a causa da infeção e sem saber qual o antibiótico que será eficaz", explicou.

Os dados mais recentes do sistema global de vigilância da organização mostram que, em 2023, uma em cada seis infeções bacterianas confirmadas em laboratório --- das notificadas à OMS --- apresentava resistência aos antibióticos utilizados para o seu tratamento.

Perante esta situação, a OMS anunciou a publicação de duas novas ferramentas destinadas a ajudar os países a fortalecer as suas capacidades de diagnóstico.

A primeira define quais os testes que devem estar disponíveis em cada nível do sistema de saúde, desde os cuidados de saúde primários até aos hospitais de referência. A segunda reúne 73 procedimentos laboratoriais, abrangendo desde a colheita de amostras até à identificação dos agentes patogénicos, passando pela realização de testes de sensibilidade aos antibióticos.

No entanto, o desenvolvimento de diagnósticos não é suficiente. A organização também defende a melhoria no uso dos antibióticos já existentes, uma vez que o aparecimento de novos tratamentos não está a acompanhar o ritmo da progressão das resistências.

Além disso, a OMS lembra que a prevenção de infeções, a vacinação, a melhoria do acesso à água e ao saneamento, bem como o uso adequado de antimicrobianos, constituem os principais meios de combate à resistência aos antimicrobianos.

Sem uma resposta mais vigorosa, Niemazi alertou que 39 milhões de mortes poderão ser atribuídas à resistência aos antimicrobianos até 2050.