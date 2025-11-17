OMS anuncia eliminação do sarampo e rubéola em Cabo Verde, Maurícias e Seicheles

A certificação foi verificada "por comissões independentes" que se reuniram no final de outubro, explicou Mohamed Janabi, diretor regional da OMS para África, em conferência de imprensa realizada através da Internet.

Ainda assim, há sempre "riscos de importação", pelo que é preciso manter "a vigilância, deteção rápida e capacidade de resposta" em cada país, disse.

A OMS mantém o objetivo de conseguir eliminar as duas doenças em, pelo menos, 80% dos países africanos, até 2030.