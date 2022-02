OMS anuncia países africanos que acolhem tecnologia para produzir vacinas RNA mensageiro

O presidente da África do Sul recebeu com entusiasmo o anúncio mas Cyril Ramaphosa lembra as desigualdades e espera por mais avanços.

Para o investigador principal do Instituto de Medicina Molecular, e João Lobo Antunes, o imunologista Miguel Prudêncio, considera que este avanço é muito importante para aumentar a taxa de vacinação contra a covid em África, mas também para responder a outros problemas de saúde.