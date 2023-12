OMS classifica situação nos hospitais de Gaza como "incrível"

Foto: Mohammed Salem - Reuters

Margaret Harris diz que começam a faltar profissionais para responder a tantos casos urgentes, até porque mais de 200 médicos morreram desde o início do atual conflito.



Também o porta-voz da Unicef, James Elder, afirmou estar furioso com o facto de haver crianças a recuperar, por exemplo, de amputações e que acabam por ser mortas nos hospitais, vítimas de bombardeamentos.



Por sua vez, o Hamas anunciou esta terça-feira de manhã ter disparado vários rockets na direção de Israel, tendo a capital Telavive acionado as sirenes de alarme.