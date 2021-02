OMS dá luz verde à vacina da AstraZeneca para maiores de 65 anos

É esta a recomendação do comité de peritos em vacinas.



O grupo de especialistas aconselha também a vacina da AstraZeneca desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford para as novas variantes do Sars-Cov-2, como explica Alejandro Cravioto, do grupo de peritos.



Os peritos em vacinas da Organização Mundial de Saúde consideram que a falta de informação detalhada dos efeitos da vacina num determinado grupo etário representa um risco menor face à letalidade do vírus.