OMS debate no Porto a tecnologia aplicada à saúde

Em foco estão questões como o impacto da tecnologia e da inteligência artificial na saúde das populações.Junto ao local do encontro, a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) realizará um "flashmob" em defesa "da dignidade da carreira médica” e do futuro do Serviço Nacional de Saúde (SNS).“Visamos especialmente os ministros da Saúde estrangeiros presentes no evento, mas também o Governo português e o ministro da Saúde, Manuel Pizarro” para incorporar as propostas dos médicos no SNS, para que os cidadãos em Portugal possam ter acesso a um serviço de saúde público, universal, com qualidade e com futuro, anunciou a Fnam.