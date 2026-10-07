OMS desaconselha medicamentos e cirurgia para obesidade em menores de dez anos

A recomendação faz parte das primeiras orientações globais da OMS para o tratamento integrado da obesidade em crianças e adolescentes.

Conhecidos nomeadamente pelos nomes de Ozempic, Wegovy ou Mounjaro, os medicamentos da família dos GLP-1, originalmente desenvolvidos para o tratamento da diabetes, são atualmente utilizados para promover a perda de peso, reproduzindo a ação de uma hormona que estimula a insulina e reforça a sensação de saciedade.

Em dezembro de 2025, a OMS tinha recomendado o recurso aos medicamentos GLP-1 no tratamento da obesidade em adultos. Desta vez, o organismo publica novas recomendações dedicadas ao tratamento da obesidade em menores de 19 anos.

Para os adolescentes dos 10 aos 19 anos, um tratamento "com medicamentos autorizados só pode ser considerado quando um programa de acompanhamento supervisionado, que combine várias abordagens relacionadas com o estilo de vida, não tenha permitido obter os resultados esperados", recomenda a OMS.

Quanto à cirurgia bariátrica, a autoridade de saúde afirma que esta pode ser considerada, mas "sob determinadas condições rigorosas em adolescentes que sofrem de obesidade grave".

Em declarações aos jornalistas, Maria Nieves Garcia Casal, do departamento de Nutrição e Segurança Alimentar da OMS, afirmou que a cirurgia bariátrica pode ser considerada na adolescência em caso de obesidade grave associada a complicações como a diabetes tipo 2 ou a hipertensão, desde que o desenvolvimento físico e mental esteja concluído.

Uma condição adicional é que as outras abordagens, tais como a prática de exercício físico, a mudança de dieta e de estilo de vida, "tenham falhado após seis meses de tratamento", explicou Maria Nieves Garcia Casal.

Em 2024, 70 milhões de crianças dos 5 aos 9 anos e 100 milhões de adolescentes dos 10 aos 19 anos eram afetados pela obesidade em todo o mundo, segundo a OMS.

Na faixa etária dos 5 aos 19 anos, a prevalência da obesidade registou um aumento acentuado a nível mundial, passando de 2% em 1990 para 8% em 2024.

Segundo a diretora do Departamento de Nutrição e Segurança Alimentar da OMS, Luz Maria De Regil, a obesidade está a aumentar em todas as regiões, mas "alguns países de rendimento elevado conseguem travar um pouco esse aumento".