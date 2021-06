OMS diz que vacinação na Europa está longe de ser suficiente para evitar ressurgimento da pandemia

"A cobertura da vacinação está longe de ser suficiente para proteger a região de um ressurgimento", advertiu o diretor europeu da OMS, Hans Kluge, em uma entrevista coletiva online.



“O caminho a percorrer para alcançar uma cobertura de pelo menos 80% da população adulta ainda é considerável”, disse ele, pedindo a manutenção da higiene e medidas de distanciamento e evitando viagens ao exterior.



Nos 53 territórios da região europeia, e de acordo com os critérios da OMS, 30% da população da região recebeu a primeira dose da vacina e 17% estão totalmente vacinados.



A situação na Europa melhorou com uma queda nos casos e mortes nos últimos dois meses e com alguma flexibilização das restrições, mas ainda "estamos longe de deixar de estar em perigo", insistiu ele.



Pela primeira vez desde o outono de 2020, o número de mortos semanais na área europeia caiu para menos de 10.000 na semana passada.



“No verão passado, os casos aumentaram nas faixas etárias mais jovens e depois mudaram para as faixas etárias mais velhas, contribuindo para um ressurgimento devastador, bloqueios e mortes no outono e no inverno ”, lembrou o médico belga.



"Não vamos cometer esse erro de novo", disse ele.



A OMS reiterou sua preocupação com a circulação de variantes preocupantes, como a variante Delta detetada inicialmente na Índia. Mais contagiosa, suspeita-se que seja mais resistente, mesmo após a primeira dose da vacina.



Esta variante Delta "partiu para se estabelecer" na Europa, enquanto "muitas pessoas com mais de 60 anos permanecem desprotegidas", disse Kluge.



c/agências