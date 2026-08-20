OMS. "Ensaio clínico" na população de um país sem saída

No entanto, esta Ervebo está apenas aprovada contra a estirpe Zaire do vírus que não foi identificada na República Democrática do Congo (RDC). Também vão ser enviadas “50.000 doses para os trabalhadores da linha da frente e os profissionais de saúde” na RDC, explicou a OMS num comunicado. Os especialistas da OMS ainda não sabem se a Ervebo protege contra a estirpe Bundibugyo nos seres humanos.



A 7 de agosto, a OMS recomendou que se avaliasse, num ensaio clínico, a Ervebo, produzido pela empresa farmacêutica norte-americana Merck.



