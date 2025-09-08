OMS envia doze toneladas de material médico para a RDCongo

Segundo informações divulgadas pelo escritório da OMS para África, no domingo à noite, através da rede social X, o envio foi realizado a partir do centro de resposta e preparação da OMS em Nairobi e inclui equipamentos de proteção individual para cobrir pelo menos 120 trabalhadores da linha de frente durante um mês, materiais para o isolamento de pacientes e suprimentos para o saneamento da água e higiene.

O Governo congolês declarou na quinta-feira passada um novo surto de Ébola, o décimo sexto na história do país desde que o vírus foi detetado pela primeira vez em 1976 e o primeiro na província de Kasai (centro) desde 2008.

De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde Pública da RDCongo, foram registados pelo menos 32 casos e 15 mortes, e as amostras analisadas até ao momento indicam que se trata da estirpe Zaire, para a qual existe uma vacina com a qual já se começou a imunizar os profissionais de saúde.

O surto mais recente no país antes deste ocorreu entre agosto e setembro de 2022, com uma única vítima mortal na província de Equador (oeste).

A estratégia das autoridades congolesas, que conta com o apoio da União Africana (UA) e da OMS, prevê a vigilância imediata de todos os contactos diretos ou indiretos dos doentes e falecidos, bem como a administração da vacina.

O Ébola é uma febre hemorrágica grave que se transmite por contacto direto com sangue ou fluidos corporais de pessoas e animais infetados, com uma taxa de mortalidade que, segundo a OMS, oscila entre 60% e 80%.

Entre 2014 e 2016, a pior epidemia registada no mundo causou cerca de 11.300 mortes na África ocidental - principalmente na Guiné-Conacri, Libéria e Serra Leoa -, embora a OMS sustente que os números reais possam ser mais elevados.