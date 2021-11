OMS faz depender controlo da pandemia em 2022 de decisões individuais

"O que acontecer em 2022 depende de nós, a possibilidade de assumir o controlo da transmissão está aí: podemos eliminar mortes, hospitalizações, mas temos que tomar decisões coletivas e individuais conscientes para isso", afirmou a líder técnica da resposta à covid-19 na OMS, Maria Van Kerkhove, na videoconferência de imprensa regular da organização sobre a pandemia.

Segundo a epidemiologista, "a trajetória da pandemia está, como sempre esteve, nas mãos" das pessoas.

"[A pandemia] causou muita dor, raiva e frustração, mas necessitamos que estas emoções se transformem em ações para nos protegermos, a nós e aos outros", afirmou Maria Van Kerkhove, que se manifestou preocupada com o recrudescimento da covid-19 na Europa, onde os contágios aumentaram 50% nas últimas quatro semanas.

Por sua vez, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, revelou-se preocupado com o facto de a pandemia continuar a causar mais de 50 mil mortes semanais no mundo, tendo na última semana estado na origem do aumento de 10% dos óbitos em 50 países.

"Isto não deveria estar a ocorrer, temos as ferramentas para evitar a transmissão [do vírus] e salvar vidas", disse.

A pandemia da covid-19 provocou pelo menos 5.020.845 mortes em todo o mundo, entre mais de 248,03 milhões infeções, segundo o mais recente balanço da agência noticiosa AFP.

De acordo com a epidemiologista da OMS Maria Van Kerkhove, o número global de mortos "é na realidade muito mais alto", uma vez que muitos casos não foram contabilizados pelas redes sanitárias.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.184 pessoas e foram registados 1.094.048 casos de infeção, segundo dados atualizados da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 é doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e que se disseminou rapidamente pelo mundo.