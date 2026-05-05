OMS procura mais de 80 passageiros de voo onde seguiu mulher infetada com hantavírus

A neerlandesa, de 69 anos, cujo marido, de 70 anos, morreu a bordo do navio, aterrou em Santa Helena em 24 de abril "com sintomas gastrointestinais" e embarcou num voo no dia seguinte para Joanesburgo, na África do Sul, segundo divulgou hoje a OMS.

A mulher morreu num hospital em 26 de abril, e a sua infeção por hantavírus foi confirmada na segunda-feira.

"Foi iniciada uma busca para localizar os passageiros" do voo que operava esta rota, acrescentou a organização em comunicado.

As autoridades procuram pessoas de um voo operado pela companhia aérea sul-africana Airlink a 25 de abril, com 82 passageiros e seis tripulantes a bordo, indicou à agência France-Presse (AFP) Karin Murray, diretora de vendas e marketing da Airlink.

A OMS, através da sua diretora interina do Departamento de Prevenção e Preparação, Maria Van Kerkhove, indicou suspeitar de "transmissão de pessoa para pessoa entre indivíduos em contacto muito próximo".

Apenas um voo semanal liga Joanesburgo a esta ilha remota do Atlântico Sul, e o voo tem uma duração aproximada de quatro horas.

As autoridades sul-africanas solicitaram à companhia aérea que informe os passageiros afetados para que contactem o Ministério da Saúde caso ainda não tenham sido contactados, acrescentou Murray.

A OMS reportou no domingo três mortes ligadas a um possível surto de hantavírus, que pode causar síndrome respiratória aguda, a bordo do navio.

O navio, com 149 pessoas (88 passageiros) de 23 nacionalidades fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, de onde saiu a 20 de março, e as ilhas Canárias, com paragens no Atlântico Sul para turismo de observação da vida selvagem.

Segundo a OMS, os relatos de doença a bordo foram recebidos entre 06 e 28 de abril, sobretudo febre e sintomas gastrointestinais, com rápida progressão para pneumonia, síndrome respiratória aguda e choque.

A OMS avalia atualmente como baixo o risco para a população global decorrente deste surto e diz que continuará a monitorizar a situação epidemiológica e a atualizar a avaliação de risco.