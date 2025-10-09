OMS pronta para intensificar resposta às necessidades de saúde em Gaza

Tedros Adhanom Ghebreyesus considerou numa mensagem publicada na rede social X que o acordo é "um passo importante em direção a uma paz duradoura".

"A OMS está pronta para intensificar os seus esforços para satisfazer as necessidades urgentes de cuidados de saúde dos doentes em Gaza e apoiar a reabilitação do sistema de saúde debilitado", disse.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira que Israel e o movimento islamita aceitaram a "primeira fase" do seu plano de paz, que prevê a retirada parcial das tropas israelitas da Faixa de Gaza e a libertação de 20 reféns ainda vivos em troca de prisioneiros palestinianos.