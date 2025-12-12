OMS reafirma não existir ligação entre as vacinas e o autismo

A conclusão do Comité Consultivo Global sobre a Segurança das Vacinas (GACVS), com base nas evidências disponíveis, "reafirma a posição da OMS de que as vacinas infantis não causam autismo", refere a agência de saúde das Nações Unidas em comunicado.

A análise em causa, discutida pelo Comité a 27 de novembro, centrou-se na relação entre as vacinas contendo tiomersal (composto à base de mercúrio) e as PEA e na associação entre vacinas em geral e as PEA.

"As evidências baseadas em 31 estudos de investigação primária, publicados entre janeiro de 2010 e agosto de 2025, incluindo dados de vários países, apoiam fortemente o perfil de segurança positivo das vacinas utilizadas durante a infância e a gravidez e confirmam a ausência de uma relação causal com as PEA", adianta o comunicado.

O Comité também avaliou a revisão dos potenciais riscos para a saúde associados às vacinas com adjuvantes de alumínio, com base em estudos realizados de 1999 a março de 2023, além de ter revisto um recente estudo de grande escala com dados de registos nacionais de crianças nascidas na Dinamarca entre 1997 e 2018.

Tendo em conta "as evidências disponíveis de alta qualidade", o GACVS "reafirma as suas conclusões anteriores de 2002, 2004 e 2012: as vacinas, incluindo as que têm tiomersal e/ou alumínio, não causam autismo".

A OMS salienta que "os esforços globais de vacinação infantil representam uma das maiores conquistas na melhoria de vidas, dos meios de subsistência e da prosperidade das sociedades", assinalando que, "nos últimos 50 anos, a vacinação infantil salvou pelo menos 154 milhões de vidas".

No mês passado, O secretário da Saúde norte-americano, Robert F. Kennedy Jr., disse ter dado indicações para os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) modificarem o seu `site` e associarem vacinas a casos de autismo, por considerar que não existem provas suficientes para descartar tal ligação.

O `site` atualizado indica que a afirmação de que as vacinas "não causam autismo" não se baseia em provas científicas.

A decisão de Kennedy Jr. faz parte de uma longa lista de medidas do Governo dos Estados Unidos para desencorajar a vacinação.