OMS reforça ajuda ao Afeganistão com mais 10 toneladas de material e medicamentos após sismo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) intensificou a resposta à crise sanitária no Afeganistão, após o sismo que ocorreu esta semana no país, deixando mais de mil mortos, com o envio de quase 10 toneladas de medicamentos e material médico.