Onda de calor fecha serviços públicos em Teerão

O 'garrote' desta onda de calor atravessa o Irão há pelo menos três semanas e as reservas de água do país estão a ser “espremidas” até à última gota. Em grande parte do país, os reservatórios de água estão sobrecarregados e com níveis anormalmente baixos.



O governador de Teerão, citado pela televisão estatal, justificou a decisão com um pedido do Ministério da Energia "e a necessidade de otimizar o consumo de água e eletricidade".



Apesar dos recursos significativos de petróleo e gás, o Irão enfrenta escassez de energia devido às fracas infraestruturas e às sanções internacionais.



A agência estatal de notícias, IRNA, conta que pelo menos 15 das 31 províncias do país vão ter serviços fechados ou com horários reduzidos.



De acordo com os meios de comunicação social iranianos, o país enfrenta a pior seca no último século.