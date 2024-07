Por causa do calor intenso, em Marrocos morreram 21 pessoas nas últimas 24 horas.

As mortes foram confirmadas por comunicado do Ministério da Saúde marroquino. Dezassete destas vítimas morreram numa só localidade a 230 quilómetros da capital Rabat.



A grave onda de calor fez subir as temperaturas a mais de 40 graus, agravando o estado de saúde já debilitado de muitas das vítimas.