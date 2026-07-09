Mundo
Onda de calor na Alemanha provocou mais de cinco mil mortes
A Alemanha registou cerca de 5.120 mortes relacionadas com o calor este ano, a maioria das quais no final de junho, quando as temperaturas médias semanais ultrapassaram os 20 graus Celsius, informou esta quinta-feira o Instituto Robert Koch (RKI) para a saúde pública.
Cerca de 4.270 das mortes ocorreram entre pessoas com 75 anos ou mais, segundo o relatório semanal do RKI. Morreram mais mulheres do que homens, principalmente porque representam uma maior fatia dos idosos.
Os dados alemães contribuem para um quadro negro em toda a Europa. O Serviço de Alterações Climáticas Copernicus da União Europeia informou num boletim esta quinta-feira que a Europa Ocidental teve o junho mais quente de que há registo, com uma média de 20,74 graus.
As autoridades nacionais reportaram mais de 4.700 mortes em excesso durante a onda de calor de 20 a 28 de junho em França, Bélgica, Espanha e Países Baixos.
Os dados alemães contribuem para um quadro negro em toda a Europa. O Serviço de Alterações Climáticas Copernicus da União Europeia informou num boletim esta quinta-feira que a Europa Ocidental teve o junho mais quente de que há registo, com uma média de 20,74 graus.
As autoridades nacionais reportaram mais de 4.700 mortes em excesso durante a onda de calor de 20 a 28 de junho em França, Bélgica, Espanha e Países Baixos.