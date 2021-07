Onda de calor no noroeste do Pacífico responsável por perto de 200 mortes

A América do Norte viveu este ano o mês de junho mais quente, marcado por recordes históricos de temperaturas em várias cidades norte-americanas e no Canadá.As cidades do noroeste do Oceano Pacífico, como Seattle e Portland, que costumam registar em média 22 graus de temperatura nesta altura do ano,Entre meados de junho e final de agosto de 2020, foram reportadas sete mortes associadas ao calor neste Estado norte-americano e 39 entre 2015 e 2020.afirma Scott Lindquist, responsável de saúde no Estado de Washington, citado por The Guardian . “Mas o clima está a mudar e prova disso são estes episódios climáticos dramáticos, grandes inundações, incêndios florestais históricos e muito mais”, acrescenta.No Estado de Oregon, o número de mortes associadas à vaga de calor ultrapassou a centena (116), sendo que a vítima mais jovem tinha 37 anos e a mais velha 97. A maioria destas mortes ocorreu no município Multnomah. Segundo a agência Associated Press, a maioria das vítimas não tinha ar condicionado em casa ou ventoinhas.Os meteorologistas explicam que a onda de calor histórica foi provocada pelo que descrevem de uma cúpula de alta pressão sobre o noroeste, agravada pelas alterações climáticas causadas pelo homem.

"O que aconteceu no Canadá representa um grande salto em relação ao recorde anterior (...). O que podemos dizer é que esses registos de calor são um poderoso lembrete do impacto que as mudanças climáticas podem ter nas nossas vidas", declarou à Agência France Presse (AFP) Carlo Buontempo, diretor do Serviço Europeu de Mudanças Climáticas Copérnico (C3S).







c/agências