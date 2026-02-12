ONG alerta que ciclone vai atingir zonas moçambicanas afetadas pelas cheias de janeiro

"Estamos profundamente preocupados, pois este pode ser mais um desastre a atingir comunidades já abaladas por meses de chuvas excessivas e fortes e inundações, que obrigaram centenas de milhares de pessoas a abandonarem as suas casas e que necessitam urgentemente de alimentos e abrigo", lê-se numa nota divulgada pela ONG, que cita Aderito Dzimba, responsável pela comunicação da Oxfam em Moçambique.

Em causa está a tempestade tropical severa Gezani, já no canal de Moçambique, que pode entrar na sexta-feira no país, através da província de Inhambane, com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inam) moçambicano a alertar que pode evoluir para ciclone tropical.

A Oxfam alertou que este evento extremo poderá afetar seriamente Moçambique, avisando que mesmo que não atinja a costa do país, é provável provocar ventos fortes e chuvas torrenciais nas províncias de Sofala, no centro, e Gaza e Inhambane, no sul, com áreas já devastadas por meses de chuvas intensas e inundações, que afetaram em janeiro quase 725 mil pessoas.

"Mesmo que o Gezani não cause mais danos e sofrimento, as necessidades são grandes", disse Dzimba, citado no mesmo comunicado.

As autoridades moçambicanas apelaram hoje à retirada preventiva das populações das zonas costeiras das províncias de Inhambane, Gaza, no sul, e Sofala, no centro, face à aproximação da tempestade tropical severa Gezani.

De acordo com dados das autoridades, as projeções atuais indicam que o sistema tropical deverá evoluir para ciclone tropical, com ventos médios de 140 quilómetros por hora e rajadas máximas até 240 quilómetros por hora, até sexta-feira.

Pelo menos 36 pessoas morreram em Madagáscar durante a passagem do ciclone Gezani, que atingiu com força na terça-feira à noite a segunda maior cidade do país, Toamasina, segundo um novo balanço das autoridades malgaxes.

O ciclone baixou de nível, para tempestade tropical, ao chegar a terra, mas segundo as autoridades moçambicanas deverá aumentar de intensidade nas próximas horas.

De acordo com o Inam, o Gezani poderá causar chuvas acima de 200 milímetros, acompanhadas de trovoadas e ventos fortes, em Inhambane, sul do país, principalmente nos distritos de Govuro, Inhassoro, Vilankulo, Massinga, Morrumbene, Homoíne, Panda, Inharrime, Jangamo, Zavala, cidade de Maxixe, além da capital provincial.

Preveem-se ainda chuvas entre 50 e 100 milímetros, acompanhadas de trovoadas e ventos fortes, para as províncias de Sofala (Centro), principalmente nos distritos de Machanga, Búzi, Nhamatanda e cidades de Dondo e Beira, Gaza (sul), nos distritos de Mandlakazi, Chongoene, Chibuto e Chigubo, sendo ainda afetados os distritos de Mabote e Funhalouro, em Inhambane, segundo o Inam.

Face aos riscos associados à passagem do fenómeno, as autoridades moçambicanas recomendam a tomada de medidas de precaução e segurança.