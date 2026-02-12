Em direto
Os danos e a evolução do estado do tempo

ONG alerta que ciclone vai atingir zonas moçambicanas afetadas pelas cheias de janeiro

ONG alerta que ciclone vai atingir zonas moçambicanas afetadas pelas cheias de janeiro

A organização não-governamental (ONG) Oxfam alertou hoje que o ciclone Gezani vai atingir na sexta-feira comunidades já abaladas com inundações de janeiro nas províncias moçambicanas do sul do país, manifestando profunda preocupação.

Lusa /

VER MAIS

"Estamos profundamente preocupados, pois este pode ser mais um desastre a atingir comunidades já abaladas por meses de chuvas excessivas e fortes e inundações, que obrigaram centenas de milhares de pessoas a abandonarem as suas casas e que necessitam urgentemente de alimentos e abrigo", lê-se numa nota divulgada pela ONG, que cita Aderito Dzimba, responsável pela comunicação da Oxfam em Moçambique.

Em causa está a tempestade tropical severa Gezani, já no canal de Moçambique, que pode entrar na sexta-feira no país, através da província de Inhambane, com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inam) moçambicano a alertar que pode evoluir para ciclone tropical.

A Oxfam alertou que este evento extremo poderá afetar seriamente Moçambique, avisando que mesmo que não atinja a costa do país, é provável provocar ventos fortes e chuvas torrenciais nas províncias de Sofala, no centro, e Gaza e Inhambane, no sul, com áreas já devastadas por meses de chuvas intensas e inundações, que afetaram em janeiro quase 725 mil pessoas.

"Mesmo que o Gezani não cause mais danos e sofrimento, as necessidades são grandes", disse Dzimba, citado no mesmo comunicado.

As autoridades moçambicanas apelaram hoje à retirada preventiva das populações das zonas costeiras das províncias de Inhambane, Gaza, no sul, e Sofala, no centro, face à aproximação da tempestade tropical severa Gezani.

De acordo com dados das autoridades, as projeções atuais indicam que o sistema tropical deverá evoluir para ciclone tropical, com ventos médios de 140 quilómetros por hora e rajadas máximas até 240 quilómetros por hora, até sexta-feira.

Pelo menos 36 pessoas morreram em Madagáscar durante a passagem do ciclone Gezani, que atingiu com força na terça-feira à noite a segunda maior cidade do país, Toamasina, segundo um novo balanço das autoridades malgaxes.

O ciclone baixou de nível, para tempestade tropical, ao chegar a terra, mas segundo as autoridades moçambicanas deverá aumentar de intensidade nas próximas horas.

De acordo com o Inam, o Gezani poderá causar chuvas acima de 200 milímetros, acompanhadas de trovoadas e ventos fortes, em Inhambane, sul do país, principalmente nos distritos de Govuro, Inhassoro, Vilankulo, Massinga, Morrumbene, Homoíne, Panda, Inharrime, Jangamo, Zavala, cidade de Maxixe, além da capital provincial.

Preveem-se ainda chuvas entre 50 e 100 milímetros, acompanhadas de trovoadas e ventos fortes, para as províncias de Sofala (Centro), principalmente nos distritos de Machanga, Búzi, Nhamatanda e cidades de Dondo e Beira, Gaza (sul), nos distritos de Mandlakazi, Chongoene, Chibuto e Chigubo, sendo ainda afetados os distritos de Mabote e Funhalouro, em Inhambane, segundo o Inam.

Face aos riscos associados à passagem do fenómeno, as autoridades moçambicanas recomendam a tomada de medidas de precaução e segurança.

Tópicos
PUB
PUB