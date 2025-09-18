ONG alerta que milhares de crianças sofrem de desnutrição aguda no norte do Quénia

De acordo com a organização, a má condição das crianças é agravada pela seca, ataques de crocodilos que limitam a pesca, pragas de gafanhotos e cortes na ajuda humanitária internacional.

A Unidade de Saúde de Emergência (EHU, na sigla em inglês) desta ONG, destacada junto ao Ministério da Saúde do Quénia, examinou entre julho e agosto passado 2.780 menores, dos quais 990 --- um em cada três --- apresentavam desnutrição aguda.

Em Turkana, 70% da população não recebe alimentação suficiente, o que afeta cerca de 87 mil crianças menores de cinco anos e 36 mil mulheres grávidas ou lactantes que precisam de tratamento, acrescenta-se ainda no comunicado.

"Durante a nossa primeira ronda de clínicas móveis, fiquei surpreendida e entristecida ao ver tantas crianças e mulheres grávidas ou lactantes a sofrer de fome e desnutrição; muitos pais disseram-nos que, com sorte, conseguem dar aos seus filhos uma chávena de milho por dia, ou que sobrevivem à base de frutos silvestres", afirmou a responsável clínica da EHU, Alice Oyuko-Awuor, citada no documento.

A análise da Classificação Integrada da Segurança Alimentar em Fases (IPC) indica que, até janeiro de 2026, o número de pessoas com altos níveis de insegurança alimentar aguda no Quénia aumentará 16%, passando de 1,8 milhões para mais de 2 milhões.

Destas, cerca de 179 mil enfrentarão níveis de emergência, principalmente nos áridos condados de Turkana, Baringo, Mandera e Marsabit.

Em julho, a Save the Children enviou a sua Unidade de Saúde de Emergência para colaborar com equipas locais e o Ministério da Saúde na criação de 25 centros de saúde e nutrição para prestar serviços a crianças e adultos nas áreas de maior risco.

A Save the Children trabalha no Quénia desde 1950 e, em 2024, atendeu quase 700 mil pessoas, incluindo cerca de 455 mil crianças.