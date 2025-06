ONG apoiou 7,4 milhões de moçambicanos em programas de desenvolvimento em 2024

De acordo com o relatório anual de atividades 2024 da ADPP (Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo) Moçambique, a organização refere ter registado um crescimento nas atividades, com apoio direto a pelo menos seis milhões de pessoas, e os restantes de forma indireta, ao intervir nas comunidades moçambicanas, nas áreas de educação, saúde e bem-estar, agricultura, ambiente, ação humanitária e, sobretudo, no projeto de angariação de fundos com a "venda de roupa em segunda mão".

"No setor da saúde, os programas implementados pela ADPP desenvolveram intervenções que abordam os principais desafios de saúde pública, com particular atenção ao VIH, tuberculose, malária e nutrição", refere-se em comunicado.

Só na saúde, ao longo do ano, cerca de 3,6 milhões de pessoas foram abrangidas pelas atividades da organização, incluindo 154.500 em ações de educação, testagem e tratamento do VIH.

No mesmo contexto, mais de 6,4 milhões pessoas foram sensibilizadas sobre a tuberculose, no âmbito da "implementação do projeto Local TB Response" e, no combate à malária, as campanhas chegaram a 846 mil pessoas, acrescenta a ONG.

"No domínio da educação inclusiva, 1.727 crianças com deficiência foram integradas em 80 escolas primárias, "promovendo uma abordagem mais equitativa e inclusiva no sistema educativo", acrescenta o documento.

Na área da agricultura sustentável e meio ambiente, refere ainda a ONG, a ADPP apoiou diretamente 18.300 membros de organizações de agricultores, pescadores e outras associações comunitárias.

"Foram estabelecidos mais de 80 campos de demonstração agrícola e promovido o plantio de 20 mil mudas de mangal, uma ação vital para a proteção das zonas costeiras", acrescenta o relatório.

De acordo com Birgit Holm, diretora executiva da ADPP Moçambique, estes resultados são um "testemunho vivido" pela organização com as comunidades moçambicanas sobretudo na melhoria das condições de vida.

"Representam muito mais do que simples estatísticas - são testemunhos vivos do impacto coletivo que construímos com as comunidades. Cada número traduz histórias reais de superação, acesso a oportunidades, melhoria de condições de vida e fortalecimento da dignidade humana", concluiu Birgit Holm, citada no documento.

Segundo informação da própria instituição, a ADPP emprega atualmente cerca de 2.400 pessoas e implementa mais de 50 projetos em todas as províncias do país.