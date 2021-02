ONG Friends of Angola questiona Governo sobre paradeiro de líder do MPLT

A organização Friends of Angola endereçou uma carta aberta ao ministro da Justiça e dos Direitos Humanos angolano manifestando preocupação com o estado de saúde e paradeiro do presidente do Movimento do Protectorado Lunda Tchokwe (MPLT), José Mateus Zecamutchima.