ONG Halo Trust dá exemplo de Moçambique para pedir financiamento para desminagem

"Moçambique foi um dos países mais fortemente minados do mundo e é visto como um farol de esperança para outros países que convivem com o legado de minas terrestres e engenhos explosivos não detonados", lê-se num comunicado daquela ONG, consultado hoje pela Lusa.

De acordo com a Halo, cerca de um milhão de pessoas morreram durante a guerra civil em Moçambique, tendo "muitos milhares" sido mortos por minas terrestres e explosivos após o seu fim em 1992.

"A desminagem de Moçambique transformou a nação", afirmou James Cowan, diretor executivo da Halo, citado no documento.

Cowan avançou que o processo libertou terras agrícolas, salvou vidas, tirou comunidades rurais da pobreza e lançou as bases para estradas, caminhos-de-ferro, escolas e clínicas.

"Na semana em que Moçambique completa uma década desde que foi declarado livre de minas terrestres, a Halo Trust apela à comunidade internacional para que apoie outros países afetados por minas a alcançarem o mesmo estatuto", refere ainda.

De acordo com a organização britânica, o 10.º aniversário acontece numa altura em que os cortes nos orçamentos de ajuda externa por parte dos doadores europeus representam um "sério risco" para os esforços de desminagem em países como o Camboja, o Sri Lanka e o Zimbabué.

Coincide também, segundo a Halo, com uma alteração nas normas globais sobre a utilização de minas terrestres após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, já que "vários Estados europeus planeiam retirar-se do Tratado de Proibição de Minas Terrestres Antipessoal (Tratado de Otava) este ano".

"O estatuto de Moçambique livre de minas, mantido durante um longo período, é um poderoso lembrete dos significativos benefícios económicos e sociais decorrentes da manutenção da proibição global das minas terrestres", explica-se.

Ramadane João, gestor de Projetos de Armas e Munições da Halo Moçambique, também citado no comunicado, reiterou que o Tratado de Otava "salvou milhões de vidas" e resultou na destruição de mais de 55 milhões de minas antipessoais.

A Halo Trust iniciou as suas operações em 1993 e empregou cerca de 1.600 sapadores moçambicanos, homens e mulheres, ao longo de 22 anos. As suas equipas limparam grandes infraestruturas, incluindo a central hidroelétrica de Cahora Bassa, tendo removido, no total, mais de 171.000 minas terrestres de mais de mil campos minados --- cerca de 80% de todas as minas terrestres destruídas no país, acrescentou a organização.