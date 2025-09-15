ONU acompanha com preocupação demora dos EUA na atribuição de vistos ao Brasil

Questionado sobre os relatos feitos pela diplomacia brasileira, de que ainda não teve os vistos atribuídos, o porta-voz de António Guterres, o secretário-geral da ONU, recordou que o Acordo de Sede entre as Nações Unidas e os EUA determina que Washington facilite a viagem de qualquer representante que visite a organização.

"Obviamente, é preocupante. Esperamos que os vistos sejam entregues", afirmou Stéphane Dujarric.

O porta-voz de Guterres observou que "ainda há tempo" para a emissão dos vistos, uma vez que o Debate da Assembleia-Geral da ONU só começa na próxima semana.

"Então, esperamos que os vistos sejam aprovados", reforçou Dujarric, numa conferência de imprensa em Nova Iorque.

O Acordo de Sede da ONU diz que autoridades estaduais, federais ou locais não imporão nenhum impedimento ao movimento de representantes dos Estados-membros de ou para a sede central da ONU, em Nova Iorque, independentemente das relações existentes entre os Governos visitantes e o Governo dos Estados Unidos.

O diretor do Departamento de Organismos Internacionais do Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou hoje que os Estados Unidos ainda não concederam novos vistos para a delegação brasileira que vai participar na 80.ª Assembleia da ONU, numa altura de tensões diplomáticas entre os dois países.

"Temos a indicação que ainda não foram concedidos" e que estão em "via de processamento", disse, em conferência de imprensa, Marcelo Marotta Viegas.

Apesar de ser uma decisão "soberana" por parte dos Estados Unidos, a diplomacia brasileira adiantou já ter entrado em "contacto com o Governo norte-americano", até porque a "violação desse acordo é uma violação que os EUA têm com as Nações Unidas".

No final de agosto, os Estados Unidos anunciaram que iriam negar e revogar vistos a membros da Autoridade Nacional Palestiniana (ANP) e da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) antes da Assembleia-Geral da ONU, quando a França irá defender o reconhecimento internacional de um Estado palestiniano.

Washington argumentou estar a "reafirmar o seu compromisso de não recompensar o terrorismo".

Na sequência desse anúncio, António Guterres defendeu a presença do Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, na Assembleia-Geral, e instou Washington a reverter a decisão.

A 80.ª sessão da Assembleia Geral da ONU (UNGA80) arrancou no passado dia 09, iniciando-se na próxima semana, dia 23, o debate geral de alto nível com o discurso do Presidente brasileiro, Lula da Silva, como habitualmente ocorre.

O Brasil e os Estados Unidos vivem, nos últimos meses, tensões comerciais e diplomáticas sem precedentes iniciadas com a imposição de tarifas de 50% por parte dos EUA a vários produtos brasileiros.