ONU acusa Israel de só dar acesso a Gaza em troca de silêncio

"Cada vez que reportamos o que vemos, enfrentamos ameaças de acesso ainda mais reduzido aos civis que estamos a tentar atender. Em nenhum outro lugar hoje a tensão entre o nosso mandato de advocacia e a entrega de ajuda é maior do que em Gaza. Os vistos não são renovados ou são reduzidos em duração por Israel, explicitamente em resposta ao nosso trabalho de proteção de civis", denunciou Fletcher.

Numa reunião do Conselho de Segurança da ONU focada na situação humanitária em Gaza, Tom Fletcher não poupou nas críticas a Telavive, exigindo que Israel responda pelos mesmos princípios e leis que todos os outros Estados.

"Não temos vocabulário suficiente para descrever as condições em Gaza. Mas deixe-me partilhar os factos convosco: a comida está a acabar e aqueles que a procuram correm o risco de serem baleados. As pessoas estão a morrer ao tentar alimentar as suas famílias", disse, insistindo que "os responsáveis" estão a tentar "silenciar" as equipas humanitárias.