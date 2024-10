Representantes da UNICEF e do Programa Alimentar Mundial estiveram no Líbano. Garantem que há 1,2 milhões de pessoas deslocadas por causa da guerra com Israel. Neste momento são 400 mil as crianças afetadas, incluindo 190 mil que vivem em abrigos. A UNICEF salienta os profundos atos de solidariedade que testemunhou nas comunidades que visitou, mesmo entre pessoas de diferentes etnias e religiões.