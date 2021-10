ONU alerta. Extração de combustíveis fósseis até 2030 incompatível com temperaturas globais em níveis seguros

No acordo de Paris, as nações comprometerem-se a limitar o aumento de temperatura média a menos de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, tentando limitá-los ainda mais, a 1,5º C. Algo impossível olhando para o que indica o documento agora revelado pelas Nações Unidas.





Os 15 grandes produtores de combustíveis fósseis mundiais planeiam produzir, até 2030, 110% mais combustíveis fósseis do que seria consistente com acordo para limitar o aquecimento a 1,5° C, e 45% a mais do que a meta dos 2° C.





Os países analisados ​​no relatório foram a Austrália, Brasil, Canadá, China, Alemanha, Índia, Indonésia, México, Noruega, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos.





No início deste ano, investigadores do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas alertaram para o perigo para a humanidade caso a temperatura suba mais do que 1.5ºC este século. E avisaram que para que isso não aconteça é preciso cortar nas emissões de carbono cerca de 45% até 2030.



Este relatório da ONU é conhecido a poucos dias do encontro, em Glasgow, de representantes de quase 200 países para negociações sobre o clima - COP26. Uma iniciativa que tinha como objetivo fortalecer as ações de combate ao aquecimento global no Acordo de Paris de 2015, mas que parece, a cada dia cada, vez mais condenada ao fracasso.







Na verdade, olhando para este documento da ONU, estes 15 países mencionados estão a caminhar no sentido contrário, ou seja, de aumento da produção de combustíveis fósseis.