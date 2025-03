ONU alerta para cortes na ajuda alimentar a um milhão de pessoas no Myanmar

"Mais de um milhão de pessoas na [antiga] Birmânia vão deixar de receber a ajuda alimentar do PAM a partir de abril devido a uma grave falta de financiamento", declarou a organização num comunicado.

Quase metade do financiamento do PAM (4,4 mil milhões de dólares de um total de 9,7 mil milhões de dólares em 2024) provém dos Estados Unidos, onde o Presidente, Donald Trump, anunciou cortes no orçamento da ajuda internacional.

Myanmar enfrenta uma violenta guerra civil desde um golpe de Estado militar em 2021.

De acordo com a agência das Nações Unidas, mais de 15 milhões dos 51 milhões de habitantes do país não conseguem aceder a necessidades alimentares diárias.

"Estes cortes surgem numa altura em que o agravamento dos conflitos, as deslocações da população e as restrições de acesso já estão a levar a um aumento acentuado da necessidade de ajuda alimentar", lamentou o PAM no mesmo documento.