ONU alerta para grave aumento da insegurança alimentar no norte da Nigéria

De acordo com o organismo das Nações Unidas o aumento dos ataques de grupos radicais islâmicos e a instabilidade no nordeste da Nigéria podem vir a afetar 35 milhões de pessoas no próximo ano.

A Nigéria é o país mais populoso do continente africano.

Segundo o portal oficial do Programa Alimentar Mundial, as regiões de Borno, Adamawa e Yobe continuam a ser o centro da crise, com quase cinco milhões de pessoas a enfrentarem "situações de insegurança alimentar aguda" e acesso limitado à ajuda de emergência.

Por outro lado, o PAM alerta que a ajuda alimentar, "que tem sido uma tábua de salvação para estabilizar a situação", corre o risco de desaparecer completamente devido à falta de financiamento.

O Programa Alimentar Mundial atuou sobre as situações de fome no norte da Nigéria - durante a primeira metade do ano - chegando a mais de 1,3 milhões de pessoas com assistência vital e reduzindo as admissões por desnutrição entre crianças nas áreas que apoia.

"No entanto, os nossos programas alimentares e nutricionais estão prestes a ser suspensos nas comunidades afetadas pelo conflito a partir de agosto, devido a uma grave falta de financiamento", sublinhou o organismo.