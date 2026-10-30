ONU alerta que uso de novas tecnologias ameaça segurança marítima

Em consequência pediu o reforço da supervisão humana e da cooperação internacional.

O alerta foi feito por Courtenay Rattray, chefe de gabinete do secretário-geral, António Guterres, durante uma intervenção no Conselho de Segurança sobre tecnologias emergentes e as suas implicações para a paz e a segurança marítimas.

Avisou também que o mundo vai ser "menos resiliente" se apenas alguns, poucos, países tiverem capacidade para detetar vulnerabilidades e estabelecer medidas de proteção, pelo que pediu à comunidade internacional "uma cooperação mais estreita entre os Estados, as organizações internacionais e regionais, a indústria, a comunidade científica e a sociedade civil".