ONU condena ataque do Hamas a Israel e exorta partes a "afastarem-se do abismo"

"Condeno veementemente o ataque multifacetado a cidades e aldeias israelitas perto da Faixa de Gaza e o lançamento de foguetes pelas milícias do Hamas contra o centro de Israel", afirmou Tor Wennesland, citado pela Europa Press.

O grupo islâmico Hamas lançou hoje, às 06:30 da manhã, um ataque contra Israel a partir da Faixa de Gaza, com o envio por ar de mais de 5 mil foguetes.

O responsável declarou-se alarmado com a extrema gravidade da situação global e deixou um pedido: "Estamos num precipício perigoso e apelo a todos para que se afastem do abismo".

Segundo aquele responsável, "estes acontecimentos resultaram em cenas horríveis de violência e em muitos mortos e feridos israelitas, muitos dos quais terão sido raptados dentro da Faixa de Gaza".

"Estes são ataques atrozes contra civis e devem cessar imediatamente", cita a Europa Press.

Até ao momento, as autoridades israelitas confirmaram 22 mortos e 545 feridos, enquanto os meios de comunicação social de Gaza referem um número ainda desconhecido de mortos e feridos no contra-ataque israelita às posições do Hamas em Gaza.

"Estou profundamente preocupado com o bem-estar de todos os civis e estou em contacto com todas as partes envolvidas para apelar à máxima contenção e apelar a todas as partes para que protejam os civis", acrescentou Wennesland.