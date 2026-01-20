ONU considera ilegal e grave demolição de complexo da organização da ONU em Israel

O diretor da UNRWA na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, Roland Frierich, disse à Agência France Presse que o "ataque sem precedentes" constituiu uma grave violação do direito internacional, bem como dos privilégios e imunidades das Nações Unidas.

Da mesma forma, o porta-voz da agência, Jonathan Fowler, afirmou que, tal como todos os Estados-membros das Nações Unidas, Israel tem a obrigação de proteger e respeitar a inviolabilidade das instalações da organização.

Israel demoliu hoje vários edifícios dentro do complexo da sede da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) em Jerusalém Oriental, testemunhou um fotógrafo da Agência France Presse.

Os edifícios foram demolidos pelas escavadoras deslocadas para o local.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel disse que o complexo não tem imunidade, e que a demolição foi realizada de acordo com as "leis israelitas e internacionais".

As autoridades israelitas acusaram os responsáveis da agência de participar no ataque do Hamas, a 07 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.