ONU critica "apatia" do mundo e apela à urgência de salvar 87 milhões de pessoas

No topo das crises prioritárias em 2026 estão Gaza e a Cisjordânia, para as quais a ONU solicita 4,1 mil milhões de dólares para ajudar 3 milhões de pessoas, bem como o Sudão (2,9 mil milhões para 20 milhões de pessoas), onde o número de deslocados pelo conflito sangrento entre generais rivais não para de aumentar.









C/agências

A ONU conseguiu angariar apenas 12 dos 45 mil milhões de dólares de que precisava.Com duras críticas, o chefe das Operações Humanitárias da ONU lamenta que o mundo tenha caído “na apatia" perante o sofrimento de milhões de pessoas., afirmou Tom Fletcher, numa conferência de imprensa em Nova Iorque, denunciando, acusou Fletcher na apresentação do plano humanitário da ONU para 2026.O responsável alertou para a existência de cerca de 240 milhões de pessoas, vítimas de guerras, epidemias, terramotos ou do impacto das alterações climáticas em todo o mundo, que precisam de ajuda urgente.E considerando o contexto de cortes drásticos na ajuda externa norte-americana, a ONU reduziu também as ambições, apresentando um plano restrito, que solicita 23 mil milhões de dólares para salvar, pelo menos, 87 milhões das pessoas em maior risco.De acordo com os números da ONU, apesar dos cortes os Estados Unidos continuaram a ser, o principal país doador de planos humanitários no mundo, mas com uma queda significativa: 2,7 mil milhões de dólares, contra 11 mil milhões em 2024.