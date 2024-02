ONU dá 1,8 milhões de euros de apoio de emergência a Timor-Leste

O apoio de emergência, de dois milhões de dólares (1,8 milhões de euros), foi disponibilizado pelo Fundo Central de Resposta a Emergências da ONU e vai ser implementado pela Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e Programa Alimentar Mundial (PAM).

"O apoio faz parte dos esforços da ONU para mitigar os efeitos do El Niño em Timor-Leste. É uma intervenção estratégica concebida para apoiar as famílias vulneráveis, incluindo mulheres grávidas e mulheres que amamentam, bem como agricultores, garantindo que recebem o apoio necessário para resistir aos impactos negativos do El Niño", afirmou a coordenadora residente da ONU em Timor-Leste, Funmi Balogun.

"A assistência financeira vai permitir apoiar diretamente 45 mil pessoas e beneficiar outras 245 que enfrentam insegurança alimentar e nutricional aguda, escassez de água e rendimentos agrícolas fracos", refere o comunicado.

O apoio vai abranger os municípios de Lautém, Bobonaro, Liquiçá, Ermera, Manufahi e Covalima, que, segundo a ONU, têm as taxas mais "elevadas de atraso no crescimento infantil e insegurança alimentar".

Desde setembro de 2023, o fenómeno climático El Niño tem provocado atrasos na queda de chuva ou inundações repentinas, prejudicando a principal época de produção agrícola em Timor-Leste, o que tem afetado não só o rendimento dos agricultores, mas também a disponibilidade de alimentos a muitas pessoas nas zonas rurais.