ONU discute situação dos direitos humanos na Ucrânia

Esta é a primeira reunião dedicada a este assunto desde que a Assembleia-Geral da ONU suspendeu a Rússia, no início de abril, deste órgão máximo da organização internacional para a área dos direitos humanos.O pedido de Kiev foi apoiado por outros 15 Estados-membros do Conselho, incluindo a França, a Gâmbia, o Japão, o México, os Estados Unidos e a Polónia, e por mais de 35 países observadores, incluindo a Bulgária, a Hungria, a Suíça e a Turquia.Apesar de Moscovo ter antecipado a sua suspensão do Conselho ao ter renunciado ao seu estatuto de membro, a Rússia tinha direito a participar como país observador na sessão de hoje.No entanto, a diplomacia russa anunciou, na terça-feira, que o país não irá participar.