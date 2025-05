ONU diz estar "em negociações" com Israel para a entrada de ajuda em Gaza

"Dois milhões de pessoas estão a morrer de fome"

Netanyahu promete que "vai assumir o controlo de toda" a Faixa de Gaza

Esta segunda-feira, o exército emitiu uma ordem de evacuação imediata para a cidade de Khan Younis, no sul, avisando que está a preparar "um ataque sem precedentes".

Netanyahu disse no domingo estar aberto a um acordo que incluísse o fim da ofensiva militar, mas com a condição de que o Hamas fosse "exilado" e o território "desarmado". No entanto, até agora, o Hamas rejeitou tais exigências, afirmando que está pronto para libertar todos os reféns sequestrados no ataque de 7 de outubro de 2023 como parte de um acordo abrangente que põe fim à guerra e prevê uma retirada israelita total de Gaza.







c/agências

"As autoridades israelitas contactaram-nos para retomar a entrega de ajuda limitada e estamos atualmente em negociações com eles sobre como isso ocorreria, dadas as condições no local", disse a OCHA em comunicado, sem adiantar mais detalhes.No domingo, Israel anunciou que iria permitir a entrada de uma quantidade limitada de ajuda humanitária em Gaza, após um bloqueio de quase três meses, para evitar uma “crise de fome”.Netanyahu disse que os países "amigos", nomeadamente os EUA, lhe disseram que não podiam apoiar a continuação da guerra se se continuasse a difundir "imagens de fome em massa" em Gaza, o que conduziria Israel para perto de uma "linha vermelha, a um ponto em que poderíamos perder o controlo"., numa mensagem aparentemente dirigida aos extremistas de direita do seu Governo, que insistem que a ajuda seja negada a Gaza para impedir que chegue ao Hamas. O seu aliado e ministro de extrema-direita, Itamar Ben Gvir, acusou-o de cometer "um erro grave"."Aplaudo a decisão do governo israelita de reiniciar a transferência de ajuda humanitária, que é fundamental para manter as condições humanas básicas. Isto permite-nos manter a nossa humanidade no meio desta tragédia", afirmou o presidente israelita durante um discurso no Congresso Judaico Mundial, em Jerusalém."Israel está a enfrentar um inimigo cruel e sinistro que torturou vidas inocentes, queimou, mutilou e raptou os nossos irmãos e irmãs. Nós somos melhores. Não permitiremos que o nosso inimigo nos desumanize. Temos de ser melhores. Vamos sempre liderar com a nossa humanidade", afirmou.Segundo a Organização Mundial da Saúde, dois milhões de pessoas estão a passar fome na Faixa de Gaza."A escalada das hostilidades, as ordens de retirada, a redução do espaço humanitário e o bloqueio da ajuda estão a levar a um fluxo de vítimas num sistema de saúde já sobrecarregado", condenou.No domingo, as forças israelitas sitiaram o hospital indonésio em Beit Lahiya, o último hospital que estava em funcionamento na Faixa de Gaza.“Todos os hospitais públicos no norte da Faixa de Gaza estão fora de serviço”, anunciou o Ministério da Saúde palestiniano.Ao mesmo tempo que autorizou a entrada de ajuda em Gaza, Israel continua a sua ofensiva no território palestiniano e Netanyahu promete que "vai assumir o controlo" de todo o enclave.Depois de ter dado início a uma nova operação, o exército israelita anunciou, no domingo, o início de “extensas operações terrestres” no norte e sul de Gaza, depois de fontes de ambos os lados do conflito terem afirmado que não foram feitos progressos na nova ronda de negociações indiretas entre Israel e o Hamas.No terreno, a Defesa Civil de Gaza reportou a morte de 52 pessoas em bombardeamentos israelitas no território palestiniano esta segunda-feira, enquanto os militares israelitas disseram ter atingido 160 alvos em Gaza nas últimas 24 horas, incluindo posições antitanque, infraestruturas subterrâneas e um ponto de armazenamento de armas. Há ainda notícia de militares israelitas disfarçados de civis que estão a atacar no enclave.Após uma trégua de dois meses, Israel retomou a sua ofensiva contra o Hamas a 18 de Março, alegando que quer "derrotar" o Hamas e obrigá-lo a libertar os restantes reféns. Desde então, ambos os lados acusam-se mutuamente de bloquear as negociações.