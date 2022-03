ONU diz não ter conhecimento de "programas de armas biológicas" na Ucrânia

Durante a reunião desta sexta-feira, a Alta Representante da ONU para Assuntos de Desarmamento, Izumi Nakamitsu, disse não ter conhecimento de nenhum “programa de armas biológicas” na Ucrânia, mas alertou que a ameaça de um acidente nuclear em território ucraniano está a “crescer a cada dia”.O assunto das armas biológicas veio à tona depois de o chefe das tropas de proteção contra radiação química e biológica do exército russo, Igor Kirillov, ter afirmando na quinta-feira que laboratórios apoiados pelos EUA em Kiev, Kharkiv e Odessa estão a trabalhar em patógenos perigosos, projetados para atingir os russos.

Armas biológicas são armas que transportam organismos, como vírus e bactérias, que podem provocar a disseminação de doenças que poderiam colocar em risco uma população inteira, e até mesmo dar origem a pandemias.

O porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, afirma que a documentação apreendida em laboratórios na Ucrânia está a ser estudada. “Segundo os documentos, o lado americano tinha planos para fazer experiências com patógenos de aves, morcegos e répteis na Ucrânia em 2022, passando depois a estudar a possibilidade de transferir a febre suína africana e o antrax”, afirmou Konashenkov, referindo-se com esta última à doença infecciosa grave que pode provocar lesões cutâneas, respiratórias ou intestinais potencialmente fatais.

Operação de “bandeira falsa”

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, classificou as alegações russas como “absurdas” e alertou que Moscovo pode estar a preparar-se para “usar armas químicas ou biológicas na Ucrânia”.“A Rússia tem um historial de inventar mentiras descaradas como esta que é a sugestão de que os Estados Unidos têm um programa de armas químicas e biológicas, ou a Ucrânia, e que estão a pôr em prática”, afirmou Psaki.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também rejeitou as acusações russas de que a Ucrânia possui armas químicas "ou outras armas de destruição maciça", alegações que afirmou serem parte da propaganda russa para justificar a invasão. Zelensky disse que "não foram desenvolvidas armas químicas ou outras armas de destruição maciça na Ucrânia". E "todos sabem disso", sublinhou.

OMS aconselhou a Ucrânia a destruir patógenos em laboratórios

A Ucrânia, tal como muitos outros países, tem laboratórios de saúde pública que investigam como mitigar as ameaças de doenças perigosas que afetam animais e humanos, como a Covid-19. Para isso, utilizam diferentes patógenos nas suas pesquisas, como vírus e bactérias.

A OMS não fez qualquer referência às armas biológicas, sublinhando apenas que incentiva todas as partes a cooperar na "eliminação segura de quaisquer patógenos que encontrarem e a procurar assistência técnica conforme necessário".