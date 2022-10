ONU. Embaixador ucraniano acusa Moscovo de querer impor regime de medo

Dos 75 países representados no encontro, ainda falta intervir 45.



O Presidente da Assembleia Geral da ONU sublinha que o conflito tem de ser resolvido através do diálogo e da diplomacia e lança sérios avisos sobre uma escalada nuclear.



O embaixador ucraniano acusa Moscovo de querer impor um regime de medo e militar na ordem mundial, dominado pela ameaça nuclear e pela insegurança, e sublinha que os referendos e a anexação de quatro territórios ucranianos resultaram do facto da Rússia estar a ser derrotada.