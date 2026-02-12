ONU enviou "calorosas felicitações" pelo 47.º aniversário da Revolução Islâmica do Irão

A ONU, através do gabinete do secretário-geral, António Guterres, enviou uma mensagem de felicitações ao Irão por ocasião do 47.º aniversário da Revolução Islâmica, celebrado a 11 de fevereiro de 2026.