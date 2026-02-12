Mundo
ONU enviou "calorosas felicitações" pelo 47.º aniversário da Revolução Islâmica do Irão
A ONU, através do gabinete do secretário-geral, António Guterres, enviou uma mensagem de felicitações ao Irão por ocasião do 47.º aniversário da Revolução Islâmica, celebrado a 11 de fevereiro de 2026.
António Guterres enviou uma carta ao presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, estendendo "calorosas felicitações" pelo Dia Nacional da República Islâmica do Irão.
Na mensagem, citada pela agência IRNA, o secretário-geral destacou a importância do diálogo e da cooperação internacional para enfrentar desafios globais, descrevendo o dia como uma oportunidade para refletir sobre a trajetória e contribuições do país.
A felicitação endossada por Guterres provocou reações negativas de defensores dos Direitos Humanos e vozes contrárias ao regime, que apontaram a aparente contradição de saudar o regime iraniano semanas após relatos de uma repressão violenta a protestos no país que terá provocado milhares de mortos.
As celebrações do 47.º aniversário da Revolução Islâmica do Irão ocorreram sob um cenário de alta tensão e controvérsia interna e internacional.
Entretanto, o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, esclareceu que se tratou de um "gesto diplomático de rotina" e um protocolo seguido uniformemente para todos os Estados-membros, não devendo ser interpretado como um endosso às políticas do regime de Teerão.
O porta-voz sublinhou que a mensagem não altera a posição de Guterres, que anteriormente condenou a violência e pediu o respeito pelos direitos humanos no Irão.
