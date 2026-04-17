ONU espera contenção. Cessar-fogo entre Israel e Líbano em vigor com sinais de fragilidade

Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, citada pela agência Lusa, adiantou que a visita de Paulo Rangel estava a ser preparada há vários dias, coincidindo agora com o início do cessar-fogo entre Líbano e Israel.

Durante o encontro com o chefe da diplomacia libanesa, o governante português irá anunciar um apoio financeiro de 150 mil euros, no âmbito da UNESCO, destinado a apoiar a educação de dezenas de milhares de crianças afetadas pelo conflito, que já fez mais de um milhão de deslocados no Líbano.

O ministro já tinha anunciado, no mês passado, que Portugal faria uma contribuição extraordinária à UNESCO para apoiar a educação no país em guerra.



Reafirmar a “completa solidariedade” com o Líbano e expressar condolências pelas centenas de vítimas civis são outros objetivos da visita de Rangel ao país do Médio Oriente.



O ministro também deverá apelar ao “respeito integral” do cessar-fogo.

Cessar-fogo de dez dias

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na quinta-feira que o homólogo libanês, Joseph Aoun, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, acordaram um cessar-fogo de dez dias, em vigor a partir das 22h00 de quinta-feira (hora de Lisboa), e que o entendimento vincula o grupo xiita pró-iraniano Hezbollah.



O ministro português dos Negócios Estrangeiros saudou a trégua, instando as partes a respeitar o acordo e a soberania e integridade territorial do país, sob ataques de Israel há um mês e meio.



A atual escalada entre Israel e o Líbano começou a 2 de março, dois dias depois do início dos ataques de Israel e EUA contra o Irão.



O Hezbollah lançou rockets contra o norte de Israel, rompendo uma trégua anterior e levando este país a responder imediatamente com ataques aéreos contra o território libanês, incluindo Beirute.



Sobre o conflito, o Governo português tem condenado reiteradamente os ataques do Hezbollah e os de Israel, apelando a uma total cessação das hostilidades, que considera benéfica para a população do Líbano, mas também para o processo de cessar-fogo da guerra envolvendo o Irão e que corre sob a mediação do Paquistão.O ministro português já tinha visitado Beirute em 12 de fevereiro do ano passado, tendo sido então o primeiro chefe de diplomacia a reunir-se com o novo primeiro-ministro, Nawaf Salam, e o novo ministro dos Negócios Estrangeiros naquela altura.

Rangel tem mantido contactos regulares com o homólogo libanês – o último encontro dos dois ocorreu em Barcelona em novembro passado.O custo humano "tem sido devastador", com mais de duas mil mortes, ataques a instalações e profissionais de saúde e a destruição de estradas, pontes, casas e outras infraestruturas críticas, de acordo com a OIM.

c/ Lusa