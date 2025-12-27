ONU espera que o cessar-fogo entre Tailândia e Camboja abra caminho para a paz

O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, "saúda o cessar-fogo entre a Tailândia e o Camboja e espera que abra caminho para o reforço da confiança e da paz.

As comunidades afetadas e os migrantes devem receber toda a assistência necessária para voltar a casa em segurança, refere o seu gabinete, citado pela Agência France Press.

De acordo com o último balanço oficial, 47 pessoas foram mortas no total nas últimas três semanas: 26 do lado tailandês e 21 do lado cambojano.

Os dois países estão há muito em desacordo sobre o traçado da fronteira de 820 quilómetros que os divide, decidida durante o período colonial francês.

Os dois países deram início na quarta-feira a um ciclo de negociações com duração prevista de quatro dias, que foi hoje concluído.

As negociações decorreram num posto fronteiriço da província tailandesa de Chanthaburi, depois de o Camboja ter inicialmente exigido um "local neutro".

O primeiro-ministro cambojano, Hun Manet, revelou na sexta-feira que manteve uma conversa telefónica com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, na qual discutiram formas de garantir um cessar-fogo ao longo da fronteira.